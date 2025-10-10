Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые назначения, осенние коллекции, красивые партнерства.

У Tom Ford новый визажист

Люси Бридж назначена первым международным визажистом Tom Ford Beauty — она уже приступила к работе и работала над образами недавнего парижского показа марки. Сообщается, что она будет «привносить современное видение» в работу бренда под руководством креативного директора Хайдера Акермана. Бридж получила мировое признание благодаря своим образам, которые отличаются яркими цветами, графичными линиями и дерзкой элегантностью. Ее работы появлялись на модных подиумах, красных дорожках, в кино и редакционных статьях, включая Vogue, iD и Dazed.

В «Арарат Парк Хаятт Москва» пришел Dr. Vranjes Firenze

Аромат Oud Nobile флорентийского бренда интерьерной парфюмерии Dr. Vranjes Firenze теперь становится официальным ароматом отеля «Арарат Парк Хаятт Москва». В его основе — согревающие ноты «золота парфюмерии», уда, в обрамлении нероли, ладана и миры.

Baon показала премиум

Российская марка одежды Baon выпустила коллекцию одежды Premium — комфортный гардероб вне времени, в котором сочетаются технологичность и современная элегантность. В основе женской коллекции —парка-пальто с отделкой из натурального меха, джемперы из мериносовой шерсти, кардиганы, юбки и свободные брюки из смесовых шерстяных костюмных тканей. Мужская часть коллекции — это трикотаж, джемперы из 100% мериноса, брюки из костюмной шерстяной ткани и удлиненная парка с меховой отделкой из койота. Цветовая гамма коллекции — это шоколадный, синий, бежевый оттенки.

Ирина Кириенко