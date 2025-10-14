Лидеры рынка юридических услуг 2026

Юридический рейтинг Издательского дома «Коммерсантъ» — индикатор качества в сфере правовых услуг. С 2015 года ИД «Коммерсантъ» проводит детальный анализ годового цикла проектной деятельности ведущих поставщиков юридических услуг на территории России.

Основная цель рейтинга — выявление наиболее эффективных и надежных юридических фирм, которые предлагают современные и инновационные консультационные услуги для корпоративных юристов во всех ключевых отраслях права и секторах российской экономики.

В рамках рейтинга ИД «Коммерсантъ» учитывает сильные стороны как федеральных, так и региональных юридических фирм. Результаты рейтинга, представленные в виде таблиц и редакционных статей, доступны в печатной версии приложения к газете «Коммерсантъ» «Юридический бизнес»; результаты также сохраняются на сайте ИД «Коммерсантъ» www.kommersant.ru в соответствующем разделе.