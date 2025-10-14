Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лидеры рынка юридических услуг 2026

Уже десять лет мы выявляем наиболее эффективные и надежные юридические фирмы, которые предлагают современные и инновационные консультационные услуги для корпоративных юристов.

  • Сильные позиции
  • Обширный трек-рекорд
  • Ключевые отрасли права и экономики
  • Последовательное подтверждение опыта на протяжении долгого времени

Коммерсантъ.
Только лучшие.

О рейтинге

Юридический рейтинг Издательского дома «Коммерсантъ» — индикатор качества в сфере правовых услуг. С 2015 года ИД «Коммерсантъ» проводит детальный анализ годового цикла проектной деятельности ведущих поставщиков юридических услуг на территории России.

Основная цель рейтинга — выявление наиболее эффективных и надежных юридических фирм, которые предлагают современные и инновационные консультационные услуги для корпоративных юристов во всех ключевых отраслях права и секторах российской экономики.

В рамках рейтинга ИД «Коммерсантъ» учитывает сильные стороны как федеральных, так и региональных юридических фирм. Результаты рейтинга, представленные в виде таблиц и редакционных статей, доступны в печатной версии приложения к газете «Коммерсантъ» «Юридический бизнес»; результаты также сохраняются на сайте ИД «Коммерсантъ» www.kommersant.ru в соответствующем разделе.

Структура рейтинга

Номинации рейтинга разделены на три категории:

  • «Лучшие юридические практики»
  • «Лучшие отраслевые практики»
  • «Лидеры индивидуального рейтинга юристов»

Условия участия

Для участия в рейтинге юридическая фирма, вне зависимости от количества номинаций, предоставляет в адрес ИД «Коммерсантъ» заполненную анкету по форме рейтинга текущего года. Проекты по всем выбранным практикам и отраслям права предоставляются в формате единого документа, подача отдельных анкет для каждой выбранной практики не допускается. Также юридическая фирма-участник уплачивает регистрационный сбор за подачу анкеты и обработку информации.

Анкетирование открыто для всех юридических фирм и адвокатских образований, оказывающих правовую помощь клиентам в течение последнего календарного года. Участники исследования должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации, вести деятельность по состоянию на 1 октября 2025 года.

По любым вопросам, пожалуйста, обращайтесь напрямую к редактору рейтинга Юлии Карапетян: lawraiting@kommersant.ru

Сроки подачи информации

  • Старт подачи заявок для рейтинга 2026 года — 15 октября 2025 года
  • Окончание подачи заявок для рейтинга 2026 года — 31 января 2026 года

Анкета, методология, номинации

Скачать методологию исследования Вы можете здесь
Скачать перечень номинаций исследования Вы можете здесь
Скачать форму анкеты исследования Вы можете здесь

Регистрационный взнос

Регистрационный взнос за обработку информации взимается со всех участников рейтинга.

Уплата регистрационного взноса не гарантирует присутствие последней в публикации ИД «Коммерсантъ», составленной по итогам исследования.

Если юридическая фирма участвует одновременно в федеральном и региональном рейтинге, регистрационный взнос оплачивается в двойном размере.

Оплатить регистрационный взнос в размере 30 000 руб. (25 000 руб. + НДС) Вы можете здесь

Участие в церемонии награждения «Коммерсантъ»

  • Стоимость билета на мероприятие до 31 января 2025 года* — 60 000 руб.
  • Стоимость билета на мероприятие после 1 января 2026 года — 75 000 руб. с НДС
Купить билет на мероприятие

*Специальное предложение для «early birds»: при оплате регистрационного взноса до 31 января 2025 года стоимость билета на мероприятие составит 50 000 руб. При ранней оплате регистрационного взноса компании также предоставляется скидка в размере 25% на размещение партнерского материала в приложении «Ъ-Юридический бизнес».

