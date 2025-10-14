Лидеры рынка юридических услуг 2026
Уже десять лет мы выявляем наиболее эффективные и надежные юридические фирмы, которые предлагают современные и инновационные консультационные услуги для корпоративных юристов.
- Сильные позиции
- Обширный трек-рекорд
- Ключевые отрасли права и экономики
- Последовательное подтверждение опыта на протяжении долгого времени
О рейтинге
Юридический рейтинг Издательского дома «Коммерсантъ» — индикатор качества в сфере правовых услуг. С 2015 года ИД «Коммерсантъ» проводит детальный анализ годового цикла проектной деятельности ведущих поставщиков юридических услуг на территории России.
Основная цель рейтинга — выявление наиболее эффективных и надежных юридических фирм, которые предлагают современные и инновационные консультационные услуги для корпоративных юристов во всех ключевых отраслях права и секторах российской экономики.
В рамках рейтинга ИД «Коммерсантъ» учитывает сильные стороны как федеральных, так и региональных юридических фирм. Результаты рейтинга, представленные в виде таблиц и редакционных статей, доступны в печатной версии приложения к газете «Коммерсантъ» «Юридический бизнес»; результаты также сохраняются на сайте ИД «Коммерсантъ» www.kommersant.ru в соответствующем разделе.
Структура рейтинга
Номинации рейтинга разделены на три категории:
- «Лучшие юридические практики»
- «Лучшие отраслевые практики»
- «Лидеры индивидуального рейтинга юристов»
Условия участия
Для участия в рейтинге юридическая фирма, вне зависимости от количества номинаций, предоставляет в адрес ИД «Коммерсантъ» заполненную анкету по форме рейтинга текущего года. Проекты по всем выбранным практикам и отраслям права предоставляются в формате единого документа, подача отдельных анкет для каждой выбранной практики не допускается. Также юридическая фирма-участник уплачивает регистрационный сбор за подачу анкеты и обработку информации.
Анкетирование открыто для всех юридических фирм и адвокатских образований, оказывающих правовую помощь клиентам в течение последнего календарного года. Участники исследования должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации, вести деятельность по состоянию на 1 октября 2025 года.
По любым вопросам, пожалуйста, обращайтесь напрямую к редактору рейтинга Юлии Карапетян: lawraiting@kommersant.ru
Сроки подачи информации
- Старт подачи заявок для рейтинга 2026 года — 15 октября 2025 года
- Окончание подачи заявок для рейтинга 2026 года — 31 января 2026 года
Анкета, методология, номинации
Регистрационный взнос
Регистрационный взнос за обработку информации взимается со всех участников рейтинга.
Уплата регистрационного взноса не гарантирует присутствие последней в публикации ИД «Коммерсантъ», составленной по итогам исследования.
Если юридическая фирма участвует одновременно в федеральном и региональном рейтинге, регистрационный взнос оплачивается в двойном размере.
Оплатить регистрационный взнос в размере 30 000 руб. (25 000 руб. + НДС) Вы можете здесь
Участие в церемонии награждения «Коммерсантъ»
- Стоимость билета на мероприятие до 31 января 2025 года* — 60 000 руб.
- Стоимость билета на мероприятие после 1 января 2026 года — 75 000 руб. с НДС
*Специальное предложение для «early birds»: при оплате регистрационного взноса до 31 января 2025 года стоимость билета на мероприятие составит 50 000 руб. При ранней оплате регистрационного взноса компании также предоставляется скидка в размере 25% на размещение партнерского материала в приложении «Ъ-Юридический бизнес».