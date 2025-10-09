Мирзиёев предложил создать программу энергетического партнерства с Россией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил сформировать транспортно-логистический контур в центральноазиатских странах и России для совместных программ в области автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения. Инициатива была озвучена на втором саммите «Центральная Азия—Россия» в Душанбе.

Как сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, на саммите, который состоялся 9 октября, Шавкат Мирзиёев «представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности».

Среди других предложений Шавката Мирзиёева: проведение консультаций с Афганистаном на высоком уровне; создание Координационного совета на уровне заместителей глав правительств и промышленного инжиниринга с Россией; учреждение Регионального центра компетенций по атомной энергетике в Узбекистане; создание Регионального экспертного совета по искусственному интеллекту и цифровым технологиям.

По итогам саммита участники приняли план совместных действий на 2025-2027 годы. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ и страны Центральной Азии придерживают близких подходов к вопросам региональной и мировой повестки, при этом стороны продолжают развивать и гуманитарные контакты.

Лусине Баласян