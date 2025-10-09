Число кибератак на информационную инфраструктуру России выросло в четыре раза

Количество кибератак на критическую информационную инфраструктуру России увеличилось в четыре раза в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Совета безопасности РФ после заседания межведомственной комиссии по информационной безопасности.

На собрании также отметили, что в этом году прирост количества киберпреступлений снизился. Однако число дистанционных краж и компьютерных преступлений остается «стабильно высоким». На заседании члены комиссии обсудили технические мероприятия, которые помогут бороться с кибермошенниками, а также согласовали нормативно-правовые меры для регулирования этой сферы.

16 сентября начальник Управления президента РФ по информационно-коммуникационным технологиям Татьяна Матвеева сообщила, что за полгода количество кибератак против инфраструктуры России превысило 63 тыс. Это на 27% выше, чем в 2024 году. При этом две трети из них нацелены на критическую информационную инфраструктуру.