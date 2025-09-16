За полгода количество кибератак против инфраструктуры РФ превысило 63 тыс.

Российские власти фиксируют значительный рост количества компьютерных атак в отношении критических важной инфраструктуры РФ. Об этом заявила Татьяна Матвеева, начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в ходе XIX международного форума «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности» в Москве.

«Количество атак на критическую инфраструктуру (России.— ''Ъ'') просто зашкаливает. Оно увеличилось в десятки раз. Сегодня ежегодный рост количества кибератак составляет 20-30%. Только в первом полугодии 2025 года зафиксировано свыше 63 тыс. атак, что на 27% выше, чем в 2024 году. При этом две трети из них нацелены на критическую информационную инфраструктуру»,— сообщила Татьяна Матвеева.

Кроме того, по ее словам, в интернете сейчас наблюдается «разгул дезинформации». «С февраля 2022 года в российском информационном пространстве идентифицировали более 32 млн. фейков, что в десятки раз превышает показатели, которые были до этого»,— поделилась Татьяна Матвеева. При этом она особо подчеркнула, что Россия готова делиться опытом борьбы с угрозами в информационном пространстве и со своими зарубежными партнерами, в том числе в рамках таких форматов как БРИКС, ШОС и ОДКБ.

В конференции, организованной Национальной ассоциацией международной информационной безопасности (НАМИБ) принимают участие более 160 человек из 40 стран.

Ранее стало известно, что Совет безопасности России готовится к разработке новой редакции Доктрины информационной безопасности. Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, проведено совещание межведомственной группы по подготовке заседания межведомственной комиссии. По его результатам проект новой редакции доктрины направлен на рассмотрение членам комиссии Совбеза.

Елена Черненко