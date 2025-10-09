Власти Петербурга предложили брать на работу курьерами студентов вместо мигрантов

Жители Санкт-Петербурга могли бы заменить иностранных граждан в сфере доставки товаров. Например, это могли бы быть студенты, заявил в ходе пресс-конференции глава комитета по труду Василий Пониделко.

Недостаток курьеров ощутили в Петербурге после введения запретов на работу иностранных граждан. Господин Пониделко объяснил, что такое решение Смольного продиктовано безопасностью. «Мы пытаемся этот низкоквалифицированный, но неплохо оплачиваемый труд защитить, освободить для наших ресурсов, для студентов»,— добавил чиновник.

Также на фоне усиления контроля за трудовой миграцией зафиксировано увеличение вакансий в сфере ЖКХ. Помимо этого, наблюдается рост предложений о работе обслуживающим персоналом в фитнес-клубах и салонах красоты, хотя в них нуждались и до этого.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничения для мигрантов на работу курьерами и таксистами в Северной столице связаны с «наведением порядка в сфере миграции».

Татьяна Титаева