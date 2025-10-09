Ади Хюттер уволен с поста главного тренера «Монако»

Австриец Ади Хюттер отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Об этом сообщает газета L'Equipe.

По информации источника, Хюттер был уволен из-за «посредственного начала сезона» и разногласий с игроками. Также сообщается, что команду покинули помощники специалиста — Кристиан Пайнтингер и Клаус Шмидт. После семи туров чемпионата Франции «Монако» располагается на пятой строке турнирной таблицы, набрав 13 очков. В Лиге чемпионов клуб проиграл бельгийскому «Брюгге» (1:4) и вничью сыграл с английским «Манчестер Сити» (2:2).

Ади Хюттер возглавил «Монако» в 2023 году. Под его руководством команда стала серебряным (2024) и бронзовым (2025) призером чемпионата Франции. Ранее Хюттер тренировал австрийские «Ред Булл», «Альтах» и «Гредиг», швейцарский «Янг Бойз», а также немецкие «Айнтрахт» и «Боруссию» (Мёнхенгладбах).

Таисия Орлова