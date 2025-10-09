Какие сделки и соглашения подписали на «Финополисе»
Сбербанк и Т-Банк объявили о партнерстве в сфере искусственного интеллекта
В Сочи проходит «Финополис»-2025, организованный Банком России и крупнейшими игроками рынка. Участники форума подписывают партнерства и меморандумы. Главные соглашения — в подборке «Ъ».
Фото: Регина Труфанова, Коммерсантъ
Сбербанк (MOEX: SBER) и Т-Банк
- Представители компаний подтвердили намерение развивать совместные решения для бизнес-клиентов в области искусственного интеллекта и автоматизации обслуживания.
БФТ-Холдинг и TData
- Компании договорились о стратегическом партнерстве в области автоматизации госфинансов и управленческих сервисов.
- Планируется совместное развитие платформенных решений для финансового сектора.
«Капитал Лайф» и «Билайн»
- Страховая компания и оператор связи подписали соглашение о цифровой трансформации рынка страхования жизни.
- Стороны планируют использовать телеком-технологии для персонализации страховых продуктов.
Россельхозбанк и «Ростелеком»
- Сотрудничество направлено на внедрение биометрических технологий. Среди приоритетов — биоСКУД, биоэквайринг и вендинговые решения.
Национальная система платежных карт (НСПК) и ВТБ
- Компании расширят совместные проекты в сфере платежной инфраструктуры и цифровых идентификаторов, включая интеграцию новых сценариев «Мир ID».
Финтех Хаб Банка России и Ассоциация Финтех
- Подписан меморандум о совместной работе над развитием стандартов открытых API и поддержке пилотных проектов на базе единой песочницы.