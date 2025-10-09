Какие сделки и соглашения подписали на «Финополисе»

В Сочи проходит «Финополис»-2025, организованный Банком России и крупнейшими игроками рынка. Участники форума подписывают партнерства и меморандумы. Главные соглашения — в подборке «Ъ».

Сбербанк (MOEX: SBER) и Т-Банк

Представители компаний подтвердили намерение развивать совместные решения для бизнес-клиентов в области искусственного интеллекта и автоматизации обслуживания.

БФТ-Холдинг и TData

Компании договорились о стратегическом партнерстве в области автоматизации госфинансов и управленческих сервисов.

Планируется совместное развитие платформенных решений для финансового сектора.

«Капитал Лайф» и «Билайн»

Страховая компания и оператор связи подписали соглашение о цифровой трансформации рынка страхования жизни.

Стороны планируют использовать телеком-технологии для персонализации страховых продуктов.

Россельхозбанк и «Ростелеком»

Сотрудничество направлено на внедрение биометрических технологий. Среди приоритетов — биоСКУД, биоэквайринг и вендинговые решения.

Национальная система платежных карт (НСПК) и ВТБ

Компании расширят совместные проекты в сфере платежной инфраструктуры и цифровых идентификаторов, включая интеграцию новых сценариев «Мир ID».

Финтех Хаб Банка России и Ассоциация Финтех