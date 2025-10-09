Kaspersky: число кибератак на финансовый сектор России увеличилось на 13%

Количество кибератак на российский финансовый сектор увеличилось в первом полугодии 2025 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова.

«На самом деле большая заслуга как раз финансовых организаций и Центрального банка России в том, что очень много внимания кибербезопасности уделяется, и устойчивость наших финансовых предприятий весьма высока. <…> Но в целом, если мы смотрим на то, что у нас с вами происходит, то, к сожалению, статистика не самая хорошая»,— сказала госпожа Кулашова на форуме Finopolis (цитата по «РИА Новости»).

По данным «Лаборатории Касперского», финансовый сектор находится на третьем месте по количеству киберугроз. Он уступает место промышленности и госсектору.

В первом полугодии количество атак с применением бэкдоров (дефект алгоритма, используется для доступа к устройству или серверу без аутентификации) сократилось на 63%. При этом на 81% выросло число атак на финансовые организации с использованием онлайн-ресурсов. Хакеры также стали в 2,4 раза чаще применять вредоносное ПО для кражи денег через онлайн-доступ к банковским счетам.