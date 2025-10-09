В Шанхае постучали снизу

Главным событием Rolex Shanghai Masters — проходящего в Китае турнира категории Masters 1000 c призовым фондом $9,2 млн — стал внезапный прорыв аутсайдера. В полуфинал вышел Валантен Вашро — до сих пор громко не заявлявший о себе 26-летний теннисист из Монако, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимающий лишь 204-е место. В случае победы в следующем матче над знаменитым сербом Новаком Джоковичем он станет обладателем рекорда: ранее до финалов «мастерсов» игроки, стоящие в мировой классификации так низко, не добирались. Впрочем, кажется, большую роль в его успехе сыграли внешние факторы.

Фото: Go Nakamura / Reuters

В первом сете четвертьфинального матча против одиннадцатой ракетки мира Хольгера Руне Валантен Вашро выглядел на свой рейтинг. Невозможно было понять, за счет чего 204-я ракетка мира прошел на шанхайском «мастерсе» так далеко. Совершенно ведь заурядное построение розыгрышей. Минимум технических изысков. А из сильных сторон — разве что мощная подача (что обыденность при росте 193 см).

В Шанхае Валантен Вашро не был фаворитом даже в матчах квалификации, в которых ему противостояли теннисисты из второй сотни. Чего уж говорить о встречах с Александром Бубликом из Казахстана (17-й в мире), чехом Томашем Махачем (23-й), голландцем Таллоном Грикспором (31-й). До этого турнира о Вашро почти никто не знал. Редкое упоминание его фамилии в СМИ можно было встретить, например, в таком контексте: именно Вашро однажды упустил преимущество 6:0 на тай-брейке и проиграл Грикспору восемь очков подряд и сет.

Поэтому поражение 2:6 в первой партии от Руне, входящего в элитную когорту или по крайней мере в следующую за ней группу игроков, не вызывало никакого удивления. Не намекали на перелом и события второго сета: на брейк Вашро Руне быстро ответил своим и в целом играл почище. Но аутсайдер цеплялся, дорожил шансами и дошел в итоге до тай-брейка, на котором победил — 7:4 — и счет в матче сравнял. А в решающей партии сказалась выносливость Вашро. В отличие от уставшего Руне, монегаск сохранял тонус даже в 30-градусную жару и при высочайшей влажности. Брейк он сделал вскоре после того, как датчанину потребовалась помощь физиотерапевта. А в десятом гейме он подал на матч против уже откровенно мучившегося от судорог Руне. В итоге — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 за три часа ровно.

Таким образом, Валантен Вашро пробился в полуфинал шанхайского турнира. Еще одна победа сделает 26-летнего теннисиста из Монако рекордсменом. Он может стать первым теннисистом из третьей сотни мировой классификации, дошедшим до финала «мастерса». Правда, для этого ему нужно победить самого Новака Джоковича, справившегося в четверг с бельгийцем Зизу Бергом — 6:3, 7:5.

Интересно, что из другой половины сетки выйти в финал может и француз Артюр Риндеркнеш, двоюродный брат Вашро. Он в пятницу в четвертьфинале сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Правда, несложно догадаться, что шансы увидеть встречу родственников в Шанхае минимальны.

Поверить в успех Риндеркнеша, который уже вне зависимости от результата турнира вернется в топ-50, еще можно. Но вряд ли Вашро одолеет Джоковича, завоевавшего на «мастерсах» 40 из 100 своих титулов.

Впрочем, случай Вашро и так редкость для мужского тенниса. Он стал вторым в списке самых низкорейтинговых теннисистов, добиравшихся до полуфинала «мастерса». Причем его «соседи» — довольно известные игроки, занимавшие низкие позиции из-за длительного восстановления после травм. А выше Крис Вудрафф, дошедший в 1999 году до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе с 550-й строчки. К тому моменту американец уже выиграл один «мастерс» и поднимался в топ-30.

Фото: Go Nakamura / Reuters

Однако есть и несколько существенных оговорок, которые заставляют реагировать на достижение Вашро сдержанно.

Во-первых, были в теннисе и более привлекательные истории восхождения малоизвестных игроков. В 1976 году, еще на заре «открытой эры», в возрасте 21 года Марк Эдмондсон с 212-й строчки выиграл Australian Open. А если брать современный период, то куда ярче рывок Аслана Карацева, который в 2021 году, будучи 114-й ракеткой мира, пробился в полуфинал австралийского «мейджора» из квалификации.

Во-вторых, очевидно влияние внешних факторов, среди которых основной — уже упомянутые экстремальные погодные условия в Шанхае, вносящие элемент случайности и уравнивающие шансы игроков разного класса. В третьем раунде Вашро прошел Томаша Махача, который выглядел непривычно вяло и отказался продолжать борьбу при счете 0:6, 1:3. В четвертом круге он избежал встречи со второй ракеткой мира Янником Синнером, снявшимся по ходу матча против Таллона Грикспора из-за судорог. Да и Хольгер Руне тоже не был в восторге от условий. «Вы хотите, чтобы игроки умирали на корте?» — взывал он к супервайзеру во время медицинского таймаута в одной из встреч.

Роман Левищев