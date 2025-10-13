Отпуск по выходным

Поездки выходного дня стали новой формой регулярного отдыха. По данным турсервисов, в 2025 году число коротких поездок выросло в среднем на 15–30% по сравнению с прошлым годом.

Рост без пауз

Рост спроса на туры выходного дня фиксируют онлайн-сервисы бронирования, при этом динамика роста разнится. По данным сервиса путешествий «Туту», за девять месяцев 2025 года спрос увеличился на 7%, а в Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) говорят о среднем росте в 20%. По подсчетам «Яндекс Путешествий», число бронирований отелей и апартаментов москвичами на выходные дни выросло на 30%. Стабильный рост спроса на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года фиксируют и в маркетплейсе авторских туров YouTravel.me.

Короткие поездки в выходные стали частью образа жизни москвичей, отмечает директор АТАГ Александр Брагин. «Такие выезды воспринимаются как возможность сменить обстановку, получить новые впечатления или замедлиться и отдохнуть в тишине. Все это помогает справляться с высоким темпом жизни в мегаполисе, а также перезагружаться, если пока нет возможности поехать в более продолжительный отпуск»,— отметил он. «Короткие туры стали для многих форматом регулярного отдыха»,— подтверждает коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус.

География поездок

Поездки выходного дня носят преимущественно внутрироссийский характер. По данным «Яндекс Путешествий», на регионы внутри страны приходится 92% бронирований. «Это объясняется легкой транспортной доступностью — доехать до многих мест можно на автомобиле, пригородном поезде, автобусе»,— рассказывает руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий. По его словам, в топ-10 регионов для уикендов по доле бронирований отелей и апартаментов входят Москва и Московская область (22%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (19%), Краснодарский край (7%), Нижегородская область (6%), Ярославская область (6%), Владимирская область (4%), Татарстан (3,3%), Калининградская область (3%), Тверская область (2%), Тульская область (2%).

По данным «Туту», в январе—сентябре 2025 года самыми востребованными направлениями у москвичей на выходные стали Санкт-Петербург (25% бронирований), Нижний Новгород (5%), Ярославль и Тула (по 4%), Рязань (3%). При этом заметно вырос интерес к Великому Новгороду (+64%), Александрову (+45%), Зарайску (+42%) и Рязани (+22%).



Михаил Островерхий отмечает, что рядом с Москвой немало городов для коротких поездок, куда можно добраться на машине за несколько часов. В Сергиев Посад едут ради Троице-Сергиевой лавры, архитектуры и древнерусского искусства; Коломна известна калачами, пастилой, сотнями памятников и музеями; Зарайск привлекает единственным сохранившимся в Подмосковье кремлем, ярмарками и живописным водопадом.

В настоящее время наблюдается высокий спрос на два типа направлений для коротких поездок, рассказали в YouTravel.me. Внутри страны помимо Золотого кольца с авторскими турами с гастрономическими и ремесленными мастер-классами востребованы культурные выходные в Санкт-Петербурге, рафтинг, трекинг и отдых на озерах в Карелии, активный отдых на Кольском полуострове. Из ближнего зарубежья спросом пользуются гастрономические и винные туры в Армению, Грузию и Кыргызстан. Также доступными на выходные остаются Турция и Египет.

По словам Александра Брагина, на внутрироссийские поездки приходится девять из десяти поездок выходного дня москвичей. «Среди зарубежных направлений, которые жители столицы выбирают на уикенд, в основном ближнее зарубежье — Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения, но в этих случаях, как правило, москвичи добавляют к выходным один-два отгула»,— подчеркивает он.

По статистическим данным «Авито Путешествий», с января по сентябрь 2025 года москвичи оформили на 22% больше броней посуточных квартир и на 62% больше загородных домов, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе сервиса.

Лидером по аренде квартир стала Ленинградская область (12% бронирований), далее идут Краснодарский край (7%), Нижегородская область (6%), Ростовская и Ярославская области (по 5%). В сегменте загородной аренды спрос выше всего в Ярославской (10%), Владимирской (8%), Тверской, Ленинградской областях и Карелии (по 6%).

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», на поездки выходного дня приходится свыше четверти бронирований от москвичей (27%), что соответствует данным прошлого года. «В топ направлений по числу бронирований на выходные от туристов из Москвы входят Санкт-Петербург, Минск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Тула, Сочи, Владимир, Тверь, Суздаль»,— отметила руководитель пресс-службы сервиса «Островок» Анита Гусич.

Интерес туристов к некоторым популярным направлениям постепенно снижается, а внимание смещается к малым городам и регионам с легкодоступными маршрутами. «Спрос на поездки выходного дня в Сочи сократился на 31% в период с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — туда удобнее лететь надолго. Из Иваново и Казани турпоток сместился в города Золотого кольца и малые города Подмосковья. Туристы стремятся охватить больше мест, и города конкурируют за их внимание»,— отмечает член совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец.

Цена впечатлений

Наряду с ростом спроса увеличиваются и цены на такой отдых. Рост цен на поездки выходного дня отмечают все участники рынка. По данным сервиса «Островок», ночь в отеле или апартаментах на выходные стоит 6,8 тыс. руб. (+10% за год). Наибольший рост цен зафиксирован в сегменте гостевых домов (+15%, до 5,5 тыс. руб.) и глэмпингов (+14%, до 10,9 тыс. руб.).

Стоимость ночи в отеле без звезд достигает в среднем 5,3 тыс. руб., что на 13% дороже, чем в прошлом году, в трехзвездном — 6,1 тыс. руб. (+7%), в четырехзвездном — 9,8 тыс. руб. (+8%), в пятизвездном — 19 тыс. руб. (+4%). Москвичи чаще выбирают отели средней категории: на трехзвездные приходится 22% всех броней на уикенд, на отели без звезд — 21%, на апартаменты — 19%. Четырехзвездные объекты занимают 17% рынка, гостевые дома — 8%, пятизвездные отели — 5%. Хостелы, кемпинги и глэмпинги суммарно не превышают 4% от общего числа бронирований.

В «Яндекс Путешествиях» фиксируют средний чек на уровне 8,2 тыс. руб. за ночь, что примерно равно цене прошлого года. В «Авито Путешествиях» — 4 тыс. руб. в сутки за квартиру и 9,8 тыс. руб. за загородный дом. В основном бронировали жилье на одни сутки: в квартиры заселялись вдвоем, а в загородные дома — вчетвером. На экскурсионных направлениях, по подсчетам «Туту», больше всего цены выросли в Рязани (+21%).

Валерий Бритаус уточняет, что цены на авторские туры выросли в среднем на 10–12%. «Это связано с общим ростом стоимости транспортных услуг и проживания, а также с повышением качества наполнения туров — наши авторы включают больше уникальных активностей, мастер-классов и эксклюзивных локаций, что увеличивает ценность предложения»,— поясняет он.

Новые форматы

Главный тренд рынка сегодня — запрос туристов на уникальный опыт. Валерий Бритаус отмечает, что популярностью пользуются короткие интенсивные поездки с погружением в конкретную тему, например «Фотография Карелии за 48 часов» или «Гастрономический Стамбул: от уличной еды до ресторанов».

Интересный вариант — совмещение путешествия с обучением, совместные проекты с блогерами и экспертами, где участники не просто отдыхают, а учатся. Интерес растет к формату «цифровой детокс» — это туры в места с ограниченным покрытием связи с фокусом на осознанном отдыхе и общении.

В АТАГ отмечают взрывной рост бронирований глэмпингов. «Число бронирований в них на выходные среди москвичей выросло почти в два раза. Туристы зачастую готовы заплатить больше, чем за аренду обычного загородного домика, чтобы получить уникальный опыт — пожить в юрте, под прозрачным куполом, в сафари-тенте или номере на дереве. При этом глэмпинги, как правило, расположены в живописных природных локациях, и это могут быть не только леса и озера, но даже подобные космическим ландшафты. И что удивительно, за ними не надо далеко ехать. Например, глэмпинги в пейзажах словно с другой планеты есть в соседней Тульской области»,— рассказывает Александр Брагин. Он также отмечает рост интереса к велнес-направлениям. «На 10% растет спрос на оздоровительный и велнес-туризм, поездки в спа-отели, на программы цифрового детокса, сонный туризм, а также на посещение курортов, создающих расслабленную и уединенную атмосферу»,— продолжает Александр Брагин.

По словам эксперта, большим спросом пользуются фермы, где можно помогать ухаживать за животными и пробовать блюда из продуктов с местных огородов. У москвичей растет интерес к этническим и эклектичным форматам отдыха. Популярны, например, поездки с проживанием в избах, где сочетание традиционных материалов с современным дизайном соседствует с русской баней, мастер-классами по приготовлению пряников и варке мыла, а также с кухней, основанной на старинных рецептах.

Кроме того, набирает популярность промышленный туризм: посещение металлургических и автомобильных заводов, ГЭС. Поездки в такие локации из Москвы выросли на 5–7%.

Еще один заметный тренд — поездки «за впечатлениями», на фестивали и спортивные мероприятия, а также по гастрономическим и винным маршрутам с дегустациями и мастер-классами.

Портрет путешественника

Туристы стали активнее планировать поездки выходного дня и бронируют их заранее: средний срок подготовки к поездке вырос по сравнению с прошлым годом. Как рассказывает Анита Гусич, зачастую москвичи планируют путешествия за две-три недели до поездки (среднее окно бронирования составляет 19 дней). «Показатель вырос по сравнению с прошлым годом — тогда он насчитывал 16 дней. Это говорит о том, что туристы стали более уверены относительно своих планов и приступают к планированию путешествий заблаговременно,— поясняет она.— Основная часть поездок выходного дня из Москвы приходится на пары: на двух взрослых без детей — 55% всех бронирований, на соло-туристов — 23%, на семьи с детьми — 15%, на компании из трех и более взрослых — 7%». «В этом году москвичи готовились к поездке в среднем за 22 дня, в прошлом году — за 20 дней»,— рассказал Михаил Островерхий.

Будущее уикенд-туров

По оценкам участников рынка, к концу 2025 года спрос на поездки выходного дня из Москвы может увеличиться еще на 20–25%. При этом средний чек продолжит расти на 8–12% в год.

«В целом по итогам 2025 года, по нашему прогнозу, поездки выходного дня из Москвы могут увеличиться на 20–25% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на такие поездки может вырасти год к году на 10%»,— отмечает Александр Брагин.

Как считает Валерий Бритаус, пандемия стала катализатором формирования привычки к коротким путешествиям внутри страны. «Текущая экономическая ситуация закрепила этот тренд, сделав его не вынужденной, а осознанной стратегией отдыха. Люди ценят время и впечатления, а короткий тур — идеальный продукт, отвечающий этим запросам»,— поясняет он. По мнению господина Бритауса, есть четыре ключевых фактора, которые влияют на рост спроса. Во-первых, «трансформация отпуска»: жители столицы предпочитают разбивать длинный отпуск на несколько коротких поездок. Во-вторых, ценностный подход, когда туристы ищут не просто отдых, а уникальный опыт и новые навыки, которые предлагают авторские туры. Кроме того, короткие поездки проще планировать с точки зрения бюджета, а развитие транспортной инфраструктуры повышает доступность внутренних направлений.

Сезонные колебания спроса на туры выходного дня сохраняются, но стали менее выраженными: традиционные пики приходятся на майские праздники, Новый год и лето, при этом стабильный спрос наблюдается и в низкий сезон — осенью и зимой, включая активные туры и новогодние ярмарки.

Анна Александрова