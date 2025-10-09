«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает об интерактивной карте России для инвесторов, где можно найти и сравнить площадки для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Инвестора не волнует красивая презентация, ему важны сухие данные: когда вложения вернутся и сколько он заработает. Для этого нужно оценить риски проекта, доступную инфраструктуру, возможность масштабирования бизнеса. И теперь есть способ упростить этот анализ и в целом поиск площадки для инвестидеи.

Минэкономразвития собрало интерактивную карту России, на которой можно найти место под инвестиционный проект: сравнить условия, оценить расходы и подобрать доступные меры господдержки, а это более 2,5 тыс. инструментов. Инвестиционная карта, созданная по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», позволяет отфильтровать площадки: где ниже затраты, где быстрее запуск, где есть налоговые или инфраструктурные льготы.

Всего на карте 16 тыс. объектов. Это земельные участки, здания и помещения, доступные в аренду или для продажи, рассказал “Ъ FM” заместитель директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Антон Ахиев: «Есть и уникальные объекты культурного наследия, например, в Пермском крае у нас есть порядка 607 кв. м исторического здания 1917 года постройки. Есть отдельно комплекс зданий, например, в Новгородской области сдается в аренду территория детского лагеря. Отдельно есть и уникальные земельные участки: в Сахалинской области это остров Монерон, на котором есть отдельные земельные участки для туристических объектов. Подавляющее большинство уже купленных или взятых в аренду площадок, я бы выделил, во-первых, обрабатывающее производство. Это производство и пищевых продуктов, и бумаги, производство химических веществ, мебели. На втором месте — сельское хозяйство. На третьем — строительство жилых домов. И на четвертом месте — все, что касается предоставления услуг в сфере туризма и общепита».

Размещать объекты на карте могут и частные владельцы. Так, к примеру, появилось предложение о базе отдыха в Домбае. Всего за последние полгода сданы или проданы под реализацию 236 площадок. Чтобы работать с картой, достаточно зарегистрироваться на сайте invest.gov.ru и задать параметры в личном кабинете. Для инвестора карта значительно сокращает время поиска и повышает шансы найти действительно прибыльный проект.