Трамп рассказал о «кровавом рукопожатии» с министром юстиции Пэм Бонди

Президент США Дональд Трамп постоянно рассказывает своим помощникам о «кровавом рукопожатии» с министром юстиции Пэм Бонди, пишет The Wall Street Journal.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Министр юстиции США Пэм Бонди и президент США Дональд Трамп

Сам инцидент произошел еще в прошлом году, но господин Трамп не перестает вспоминать о случившемся. По словам президента, он порезался о большое обручальное кольцо госпожи Бонди, из-за чего у него пошла кровь из руки.

На публичных слушаниях и пресс-конференциях Пэм Бонди часто можно увидеть с блестящим кольцом с бриллиантом. Она дважды была замужем, но сейчас не состоит в браке.

Как отмечает WSJ, Трамп вспоминает об этом случае всякий раз, когда недоволен действиями своего министра. В частности, он считает, что госпожа Бонди недостаточно быстро и рьяно расправляется с его политическими оппонентами. С момента прихода Дональда Трампа к власти были уволены уже десятки высокопоставленных прокуроров из Министерства юстиции, а также бывший директор ФБР Джеймс Коми, который курировал расследование о вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года.

Кирилл Сарханянц