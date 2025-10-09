На Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса мощности

В 15:31 мск на Солнце зафиксировали вспышку мощностью M2. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Это самая крупная вспышка с 30 сентября, следует из публикации. «Событие не имеет геомагнитных перспектив и, фактически, произошло даже не на обращенной к Земле стороне, а за краем солнечного диска на обратной стороне. Благодаря такому положению, с идеальной проекции удалось наблюдать выброс плазмы, который на этот раз был исключительно красивым»,— отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышки на Солнце классифицируются как A, B, C, M и X, где каждая следующая категория в десять раз мощнее предыдущей. Внутри каждого класса вспышки дополнительно делятся по числовому коэффициенту от одного до десяти. Например, слабый уровень вспышки может классифицироваться как A1, экстремально высокий — X9. Сильные солнечные вспышки способны вызвать выброс облаков солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут провоцировать магнитные бури и радиопомехи.

30 сентября на Солнце зарегистрировали вспышку уровня M2.76, которая произошла синхронно с выбросом плазмы в сторону Земли. 26 и 27 сентября на Солнце произошли сразу три вспышки класса M. В этот период также зафиксировали 13 вспышек класса C.