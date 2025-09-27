На Солнце зафиксированы три вспышки класса М за два дня

26 и 27 сентября на Солнце произошло сразу три вспышки предпоследнего по мощности класса M. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова (ФГБУ «ИПГ»).

Первая вспышка была зафиксирована вечером 26 сентября в 23:01 мск в рентгеновском диапазоне. Ее мощность составила M1.6, продолжительность — 18 минут. На следующий день в группе пятен 4226 (S12W09) произошли вспышка M1.0 с длительностью 49 минут и вспышка класса M1.1 с продолжительностью 9 минут.

В этот период отмечались также 13 вспышек более слабого класса C. Особое внимание привлекла вспышка, которая сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа со скоростью 778 км/с и выбросом корональной массы в восточном направлении.

В Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН рассказали о сильно повышенной солнечной активности с возможным дальнейшим ростом вспышечной активности. При этом геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности в рентгеновском диапазоне от класса A (самые слабые) до класса X (самые мощные), причем мощность излучения увеличивается в 10 раз с переходом к следующему классу. Вспышки класса M — это предпоследний уровень по шкале, способный вызывать выбросы плазмы, которые при достижении Земли способны провоцировать магнитные бури и нарушать радиосвязь в коротковолновом диапазоне.