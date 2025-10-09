Путин: Израиль сигнализировал России о готовности мирно решить проблему с Ираном

Россия получила сигналы, что Израиль не заинтересован в конфронтации и настроен мирно урегулировать конфликт из-за иранской ядерной программы. Российский лидер отметил, что иранская сторона также заинтересована в поиске взаимоприемлемых развязок и возобновлении конструктивного сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мы продолжаем доверительные контакты с Израилем и получаем сигналы от израильского руководства с просьбой передать это нашим иранским друзьям, что Израиль настроен на дальнейшее урегулирование и не заинтересован в любом виде конфронтации»,— сказал Владимир Путин на заседании второго саммита «Россия — Центральная Азия».

Разумной альтернативы дипломатическому решению конфликта не существует, подчеркнул российский президент. Он отметил, что Россия «плотно контактирует с иранскими партнерами и чувствуеи их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок и возобновление конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ».

В Иране систематически отмечают, что готовы к мирному урегулированию ситуации и диалогу по ядерной проблематике. Между тем там отмечают, что третьи страны не должны посягать на право Ирана на мирное использование атома. Страны Европы, Израиль и США, в свою очередь, обвиняют Иран в нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия. В этой связи 28 сентября ООН возобновила санкции в отношении Ирана. Рестрикции, помимо прочего, подразумевают заморозку зарубежных активов Ирана, наложение запрета на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия. Это произошло спустя 30 дней с момента активации механизма «снэпбэк» Великобританией, Германией и Францией. В России и Иране осудили решение возобновить санкции.

