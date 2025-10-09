Икона стиля

Tiffany & Co. Bird on a Rock

«Птица на камне» — знаменитая скульптура Жана Шлюмберже, придуманная ровно 60 лет назад специально для Tiffany. За более чем полвека крошечный бриллиантовый какаду сменил в качестве пьедестала немало цветных ограненных камней, в том числе желтый бриллиант Tiffany весом 128,54 карата. Вплоть до последнего времени Bird on a Rock были исключительно брошами. В юбилейный год креативный директор Натали Вердей переосмыслила концепт «Птицы на камне», сделав акцент именно на птице, и впервые предложила украшения в жанре fine jewellery. На кольце с разомкнутой шинкой из желтого золота восседают один или пара бриллиантовых какаду с хохолком. Мотив стремительного крыла с бриллиантовым оперением воплотился в тонких кольцах и жестких браслетах, серьгах-полухупах и закрученных кулонах на тонкой цепочке — все украшения сделаны из белого или розового золота. В более дорогой версии серег, подвесок и колье сохранен мотив камня, да и какаду выглядит более статичным на кабошонах бирюзы, кушонах танзанита, цитрина или аметиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Следующая фотография 1 / 7 Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co.

Boucheron Fleche

Мотив стрелы был найден в архивах ювелирного дома, относящихся к самому раннему периоду его истории — 1860-м. Эскизы Fleche полуторавековой давности креативный директор марки Клер Шуан превратила в актуальные стильные ювелирные вещи для современных жителей мегаполиса. Лаконичный динамичный силуэт лег в основу десятка универсальных украшений на каждый день, для него и для нее. Стрелы Boucheron плавными изгибами из белого золота со сверкающим оперением из бриллиантов наматываются на пальцы и запястья, коротким чокером фиксируются на ключицах. Либо, будто выпущенные из невидимого лука с натянутой до предела тетивой, превращаются в летящую брошь, застывшую на груди или на спине, на лацкане или на поясе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Следующая фотография 1 / 5 Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron

Cartier Love Unlimited

Браслет Love, придуманный в 1969 году дизайнером Альдо Чипулло для Cartier, стал не просто авангардным украшением, но культурным феноменом и манифестом эпохи. Золотой обруч овальной формы предназначался для пары влюбленных, каждый из которых закреплял украшение на запястье партнера крошечной отверткой. Даже в эпоху свободных нравов браслет с винтами стал желанным символом любви и привязанности, тем более что новыми украшениями Cartier сразу обзавелись Лиз Тейлор и Ричард Бертон. В версии 2025 года браслеты сохранили узнаваемые винты, но стали гибкими и мягкими. Их можно расстегнуть и застегнуть самостоятельно, одной рукой. Секрет Love Unlimited кроется в особом гибком соединении более чем 200 мелких деталей. Несколько браслетов можно состегнуть в единое колье или пояс. В коллекции Cartier Love Unlimited выпущены и кольца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Cartier Фото: Cartier Фото: Cartier Фото: Cartier Следующая фотография 1 / 4 Фото: Cartier Фото: Cartier Фото: Cartier Фото: Cartier

Нина Спиридонова