Метать жемчуг перед птицами

Bird on a rock («Птица на камне») — совершенно узнаваемая вещь от Tiffany. Водрузить крошечную бриллиантовую птичку на крупный ограненный минерал, словно на скалу, придумал гениальный ювелирный дизайнер Жан Шлюмберже. Это случилось ровно 60 лет назад, в 1965 году. Вдохновением послужил желтый какаду — этими птицами с забавным хохолком Шлюмберже любовался во время путешествия на Карибы. Одну из первых брошей Bird on a rock приобрела светская львица Банни Меллон — ее какаду восседал на кабошоне из лазурита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co.

Скульптурная птичка с хохолком и лапками из желтого золота стала знаковой фигурой в доме Tiffany и настоящим долгожителем. Птичий профиль, усыпанный бриллиантами, красовался на самых разных цветных камнях, в том числе на знаменитом желтом бриллианте Tiffany весом 128,54 карата. Позже к брошам добавились подвески на длинных золотых цепочках.

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Новая жизнь желтого какаду началась два года назад, когда креативный директор марки Натали Вердей поместила птиц на жемчужины, но не обычные культивированные, а натуральные, добытые в соленых водах Персидского залива (премьера состоялась в Дохе). Капсульная коллекция Bird on a pearl получила продолжение в 2025 году. В нем уже не только броши и кулоны и не только классический профиль: птички из платины и бриллиантов принимают самые разные позы и цепко держатся лапками за барочные жемчужины причудливых форм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Следующая фотография 1 / 14 Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co.

А в некоторых украшениях обошлось и вовсе без птиц, хотя в них полностью сохранена смелая эстетика Шлюмберже. Весь драгоценный жемчуг от молочно-белого и кремового до золотистого и шоколадного происходит из частной коллекции Хуссейна Аль Фардана. Один из ведущих экспертов по натуральному морскому жемчугу, Аль Фардан эксклюзивно предложил Tiffany жемчужины из своего собрания, крупнейшего в странах Персидского залива.

Нина Спиридонова