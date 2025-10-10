Здоровая философия кухни «Гранд Отеля Европа»

Петербургский «Гранд Отель Европа» приглашает открыть философию осознанного и здорового питания, представляя в кафе «Мезонин» новое меню «Здоровье и долголетие». Оно создано в сотрудничестве с пригородным инновационным курортом превентивной медицины «Первая линия Health Care Resort». Концепция меню основана на гармоничном соединении изысканной гастрономии и принципов сбалансированного питания. Каждое блюдо раскрывает естественную палитру вкусов и ароматов, сохраняя свежесть ингредиентов и их полезные свойства, а элегантная подача отражает лучшие традиции высокой кухни. Среди холодных блюд гостей ждут: боул с киноа, креветками, редисом и бобами эдамаме, тост с креветками и другие новинки. В разделе горячего: оладьи из кабачков с лососем и куриная грудка в миндальной крошке с фаршированным перцем рамиро и кус-кусом. Любителям десертов велнес-меню предлагает полезные лакомства: ягодный чизкейк с кешью, кокосовым молоком и черникой, а также торт с арахисом, какао и миндальной мукой.

Нина Никифорова