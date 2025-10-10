Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Здоровая философия кухни «Гранд Отеля Европа»

Петербургский «Гранд Отель Европа» приглашает открыть философию осознанного и здорового питания, представляя в кафе «Мезонин» новое меню «Здоровье и долголетие». Оно создано в сотрудничестве с пригородным инновационным курортом превентивной медицины «Первая линия Health Care Resort». Концепция меню основана на гармоничном соединении изысканной гастрономии и принципов сбалансированного питания. Каждое блюдо раскрывает естественную палитру вкусов и ароматов, сохраняя свежесть ингредиентов и их полезные свойства, а элегантная подача отражает лучшие традиции высокой кухни. Среди холодных блюд гостей ждут: боул с киноа, креветками, редисом и бобами эдамаме, тост с креветками и другие новинки. В разделе горячего: оладьи из кабачков с лососем и куриная грудка в миндальной крошке с фаршированным перцем рамиро и кус-кусом. Любителям десертов велнес-меню предлагает полезные лакомства: ягодный чизкейк с кешью, кокосовым молоком и черникой, а также торт с арахисом, какао и миндальной мукой.

Предыдущая фотография
Меню «Здоровье и долголетие»

Меню «Здоровье и долголетие»

Боул с киноа и креветками

Боул с киноа и креветками

Тост с креветками и хумусом из батата

Тост с креветками и хумусом из батата

Куриная грудка в миндальной крошке

Куриная грудка в миндальной крошке

Зеленый смузи

Зеленый смузи

Оладьи из кабачков

Оладьи из кабачков

Черная треска

Черная треска

Шоколадный торт

Шоколадный торт

Следующая фотография
1 / 8

Меню «Здоровье и долголетие»

Боул с киноа и креветками

Тост с креветками и хумусом из батата

Куриная грудка в миндальной крошке

Зеленый смузи

Оладьи из кабачков

Черная треска

Шоколадный торт

Нина Никифорова

Новости компаний Все