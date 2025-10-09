Путин: Россия поддерживает мирный план Трампа по Газе и надеется на выполнение

Москва поддерживает любые мирные усилия, направленные на прекращение конфликта в секторе Газа. Об этом президент России Владимир Путин заявил в Душанбе. Он отметил, что Россия поддерживает план президента США Дональда Трампа и надеется на его реализацию.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент США Дональд Трамп сообщал, что Израиль и «Хамас» договорились о прекращении огня, освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, а также о начале вывода ЦАХАЛа из сектора Газа. Основой соглашения стал план администрации президента США. Ожидается, что стороны подпишут первую часть сделки сегодня.

Администрация США обнародовала план президента США Дональда Трампа по Газе в конце сентября. Инициатива президента США состоит из 20 пунктов и предполагает временное внешнее управление с международным участием. План также включает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов после публичного принятия плана сторонами.

О переговорах по Газе — в материале «Ъ» «"Хамас" растягивает возвращение заложников».

Анастасия Домбицкая