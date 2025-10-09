Вынесен приговор по делу о хищении у банка «Волга-Кредит» 1,7 млрд рублей

Бывшие сотрудники отдела по обслуживанию физических лиц самарского ОАО «Коммерческий Волга-Кредит банк» (ВКБ) Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хищении у кредитной организации более 1,7 млрд руб. Приговор вынес Ленинский районный суд Самары. Об этом сообщает пресс-центр Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ

«Они приговорены к трем годам двум месяцам лишения свободы, от назначенного наказания освобождены в связи с его фактическим отбытием»,— говорится в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский Агентства по страхованию вкладов о взыскании с Анны и Ольги Золотовых суммы похищенных средств. Он также сохранил арест имущества Ольги Золотовой до исполнения приговора.

В 2014 году ЦБ РФ отозвал у ОАО «ВКБ» лицензию на осуществление банковских операций. Банк-регулятор установил, что организация «проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам».

В 2021 году бывших руководителей и сотрудников ВКБ приговорили к различным реальным срокам за хищение 1,7 млрд руб. у 2872 вкладчиков. Они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальный срок — девять с половиной лет — получила экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина. Другие девять бывших топ-менеджеров и сотрудников кредитной организации получили наказания от трех до восьми с половиной лет лишения свободы.

Силовики установили, что деньги вкладчиков похищались с помощью автоматизированной системы, аналог легальной версии которой установили на служебные компьютеры. При этом одна система показывала официальное движение средств, вторая — реальное. В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, но это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в Центробанк.

Помимо этого Татьяна Ерилкина была признана виновной еще и в хищении трех векселей ОАО «Банк "Развитие-Столица"» на общую сумму свыше 272 млн руб. В 2016 году экс-глава ВКБ уже представала перед судом: Ленинский районный суд признал ее виновной в мошенничестве с векселями ООО «ИКК „Реноме“» на общую сумму 134 млн руб. В том же году Самарский областной суд отменил приговор.

Георгий Портнов