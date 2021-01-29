Банкиры заплатили по счетам

Бывших руководителей и сотрудников самарского ОАО «Коммерческий Волга-Кредит банк» (ВКБ) приговорили к различным реальным срокам за хищение 1,7 млрд руб. у 2872 вкладчиков. Максимальный срок — девять с половиной лет –получила экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина. Другие девять топ-менеджеров и сотрудников кредитной организации получили наказания от трех до восьми с половиной лет лишения свободы. Юристы расценивают приговор банкирам как суровый. Защита намерена его обжаловать.

Ленинский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу против четырех топ-менеджеров и шести сотрудников Волга-Кредит банка, лишившегося лицензии в 2014 году. Все банкиры признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Председателя банка Татьяну Ерилкину приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы, председателя совета директоров Александра Бобровского и директора департамента информационных технологий Сергея Осипова — к семи с половиной годам каждого, начальника отела обслуживания физических лиц Марию Зацепину — к пяти годам, бывшего акционера Максима Кашапова — к семи годам. Предполагаемого совладельца ВКБ Руслана Токарева — к восьми с половиной годам. Остальные представшие перед судом сотрудники ВКБ приговорены к срокам от трех до шести лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не ­вступил.

Как сообщила прокуратура Самарской области, судом установлено, что в 2014 году председатель правления банка вместе с сообщниками похитила более 1,7 млрд руб. вкладов, принадлежащих 2872 гражданам. «Хищения средств вкладчиков совершались с помощью автоматизированной системы, аналог легальной версии которой был установлен на служебные компьютеры. Одна система показывала официальное движение средств, вторая — реальное. В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в ЦБ РФ»,— сказано в сообщении надзорного органа.

Татьяна Ерилкина была признана виновной еще в одном эпизоде преступления — хищении трех векселей ОАО «Банк „Развитие-Столица“» на общую сумму более 272 млн руб. В 2016 году глава «Волга-Кредита» уже представала перед судом — тогда Ленинский районный суд признал ее виновной в мошенничестве с векселями ООО «ИКК „Реноме“» на общую сумму 134 млн руб. Но в том же году Самарский областной суд отменил приговор.

Как сообщили „Ъ“ адвокат Татьяны Ерилкиной Василий Гурко и адвокат Сергея Осипова Александр Чичев, они планируют обжаловать приговор. «Я считаю, что приговор незаконный и необоснованный. Суд не стал принимать версию защиты, согласно которой деньги были переведены в Московский фондовый центр для покупки облигаций федерального займа, а не похищены из кассы. Позже оказалось, что облигации проданы дважды, то есть они уже принадлежали другим клиентам. Таким образом, деньги похищены руководством „МФЦ“»,— отметил господин Гурко.

По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, приговор топ-менеджменту и другим сотрудникам ВКБ выглядит суровым. «На практике такие значительные сроки лишения свободы по данному составу преступления применяются чаще всего в связи с позицией стороны защиты непризнания вменяемой вины и невозмещения со стороны осужденных причиненного ими имущественного вреда. Ну и, конечно, думаю, в конкретной ситуации мог сыграть значительную роль размер вменяемого ущерба. При наличии таких обстоятельств прокуратура обычно требует наказания, близкого к максимальным значениям. Максимальная санкция по вменяемому составу составляет десять лет»,— поясняет юрист.

Осенью прошлого года в рамках арбитражного дела о банкротстве «Волга-Кредита» суд по требованию Агентства по страхованию вкладов взыскал с бывших руководителей банка около 5,3 млрд руб. убытков. Рассчитаться по долгам банка, согласно решению суда, обязаны Татьяна Ерилкина, Валерий Жихарев, Алексей Юрченко и Марина Ткачева. Иск удовлетворен частично, поскольку АСВ требовало привлечь к субсидиарной ответственности еще четырех топ-менеджеров кредитной организации: Илью Гутковича, Светлану Игнатьеву, Альфию Салахову и Александру Юдакову. Все ответчики, кроме госпожи Ткачевой (входила в состав директоров), являлись членами правления банка.

Сабрина

Самедова