ВС вычел из срока конфискацию

Верховный суд (ВС) РФ не стал смягчать приговор бывшей работнице Уралвагонзавода Виктории Мухаметовой, осужденной на 12 с половиной лет за государственную измену (ст. 275 УК РФ). Ранее Свердловский облсуд установил, что она передавала «сведения военно-технического характера» украинским спецслужбам. При этом ВС отменил решение облсуда о конфискации «преступно заработанных средств» и отправил его на новое рассмотрение.



Виктория Мухаметова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виктория Мухаметова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Оператор Уралвагонзавода (УВЗ) Виктория Мухаметова была задержана в марте 2023 года. Сначала их вместе с мужем Данилом Мухаметовым, который работал на УВЗ инженером, арестовали за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Согласно постановлению, они нецензурно выражались в центре города, хотя сами супруги это отрицали. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал их на 12 суток.

На выходе из спецприемника супруги были задержаны вновь, но уже по уголовной статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Как утверждало следствие, пара передавала украинским спецслужбам сведения военно-технического характера, которые могут использоваться против российских вооруженных сил.

Дома у них обнаружили «предметы шпионской деятельности». За информацию супруги получили 100 тыс. руб.

Как заявляла на допросе Виктория Мухаметова, на эти деньги они планировали «просто жить». По сведениям «Ъ-Урал», средства супруги потратили на поездку в Сочи и проектор.

Производство по делам супругов разделили. Виктория Мухаметова заключила досудебное соглашение со следствием: она не только призналась в преступлении сама, но и рассказала о преступлении мужа.

Данил Мухаметов признал вину частично. На заседании Свердловского областного суда он заявил, что мотивом совершенного им преступления было «приостановить СВО».

В ноябре 2024 года суд приговорил его к 16 годам в колонии строгого режима и штрафу 300 тыс. руб. Апелляция оставила приговор без изменений.

Виктория Мухаметова была осуждена Свердловским областным судом в октябре 2024 года. Ей назначили 12 лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. В январе 2025 года Второй апелляционный суд признал приговор законным и обоснованным.

Верховный суд РФ в четверг, 9 октября, рассмотрел кассационную жалобу Виктории Мухаметовой на решение первой и апелляционной инстанций. В части приговора решение осталось без изменений, сообщили в пресс-службе ВС.

Однако суд отменил решение о конфискации средств, которые были получены преступным путем. Этот вопрос вновь рассмотрит Свердловский областной суд.

В обзоре судебной практики от 8 октября Верховный суд выразил позицию о незаконности применение ст. 64 УК РФ («Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление») в деле о государственной измене. В приведенном судом случае подсудимый содействовал следствию и признал вину, однако верховная инстанция указала, что смягчающие обстоятельства должны существенно уменьшать степень общественной опасности преступления. Нижняя граница наказания по статье о государственной измене — 12 лет.

Анна Капустина