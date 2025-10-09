Экс-начальнику службы кладбищ Ижевска продлили арест по делу о взяточничестве

Бывшему начальнику городской службы кладбищ Ижевска Ирине Янгировой продлили срок ареста по уголовному делу о получении взяток за выделение мест для захоронения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ирина Янгирова обвиняется в превышении полномочий и взяточничестве группой лиц (ст. 290, ст. 286 УК).

Подсудимая возглавляла муниципальную службу кладбищ до апреля 2025 года. Следствие считает, что она совместно со своим заместителем Олегом Паниным (арестован) получала взятки от коммерческих фирм за выделение мест для захоронения на закрытых городских кладбищах «Южное», «Хохряковское» и «Хохряковское 2» в Завьяловском районе. Это происходило с февраля 2023-го по декабрь 2024 года. Предполагаемая сумма взяток превысила 2,9 млн руб.

«Обвиняемая и ее защитник не возражали против продления срока содержания под стражей»,— говорится в сообщении. Индустриальный райсуд Ижевска сегодня, 9 октября, принял решение оставить Ирину Янгирову в СИЗО еще на два месяца, до 5 декабря. Напомним, она была задержана 6 июня.