Замначальника службы администрации кладбищ Ижевска Олегу Панину продлили арест

Заместителю начальника службы администрации кладбищ Ижевска Олегу Панину продлили срок ареста по делу о получении взятки от ритуальной конторы за выделение муниципальных мест погребений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

По версии предварительного следствия, фигурант получил 3,5 млн руб. от представителя похоронного дома «ИжРитуал» за выделение участков для захоронения на Южном и Хохряковском муниципальных кладбищах без законных оснований, а также за общее покровительство при оказание ритуальных услуг населению Ижевска и пригорода. Следствие считает, что это происходило с января 2022-го по ноябрь 2024 года.

Олег Панин обвиняется по несколько статьям, включая мошенничество, превышение должностных полномочий, получение взяток, общее покровительство и попустительство по службе (различные части по ст. 159, ст. 290, ст. 286 УК). За получение крупной взятки предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Решение продлить срок ареста еще на два месяца, до 12 декабря, принял Индустриальный райсуд Ижевска. Олег Панин находится в СИЗО с декабря 2024 года. Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общество.

Напомним, в июне в СИЗО отправили бывшую начальницу городской службы кладбищ Ижевска Ирину Янгирову, обвиняемую в получении крупной взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). Следствие считает, что она способствовала выделению мест для захоронения на закрытых муниципальных кладбищах «Южное», «Хохряковское» и «Хохряковское 2». Это происходило, по версии следствия, с февраля 2023-го по декабрь 2024 года. Предполагаемая сумма взяток превышает 2,9 млн руб.