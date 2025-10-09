Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Независимые МФО

Конъюнктура

  • Финтех-группа IDF Eurasia — МФК Moneyman, Свой банк, коллектор ID Collect, МКК Platiza, ИК «Свой Капитал», IT-компания IDF Lab
  • ГК «Займер» — МФК «Займер», Евроальянс-банк, коллектор «Профи»
  • ГК Equanta — МФК «Быстроденьги», IT-компания Eqvantalab, МКК «Эквазайм», МКК «Турбозайм», коллектор Fineqva
  • ГК «Финбридж» — МФК «Новое финансирование», МКК OneclickMoney, МКК Cash to you, страховая компания «21 век»
  • ГК «Summit Group» — МФК «Саммит», МКК «ДоброЗайм Быстрое решение», коллектор «ДоброЗайм»
  • ГК IT Smart Finance — МФК «Джой Мани», коллектор «Бустер.ру», ИК Nibble Invest, IT-компания SmartFlip
  • ГК Lime Credit Group — МФК «Лайм-Займ», МКК «Каранга», коллектор «Интел коллект», IT-компания Credit Data
  • Группа «Форт» — МФК «Фордевинд», «ФДВ Факторинг», IT-компания «Центр разработки Фордевинд»
  • Финтех-группа Cyberbird — МКК «Привет, сосед», МКК Finters, МКК «Пробаланс», IT-компания CyberProd, коллектор «Киберколлект»

Кэптивные МФО

  • ОТП-банк — МФК «ОТП-Финанс»
  • Т-Банк — МФК «Т-Финанс»
  • Альфа-банк — МФК «Альфа Финанс», МКК «А Деньги»
  • ПСБ — МФК CarMoney
  • Экспобанк — МФК «Кэшдрайв»
  • Совкомбанк — МФК «Совком Экспресс»
  • Банк «Синара» — МФК «СКБ-финанс»
  • Банк «Уралсиб» — МКК «Уралсиб финанс»
  • Банк «Русский стандарт» — МКК «Русский стандарт финанс»
  • МТС-банк — МКК «М-Финанс»
  • Маркетплейс Ozon — МКК «Озон кредит»
  • Маркетплейс Wildberries — МКК «ВБ Финанс»
  • Газета «Коммерсантъ» №187 от 10.10.2025, стр. 10

Подписывайтесь на темы:

Новости компаний Все