Независимые МФО

- Финтех-группа IDF Eurasia — МФК Moneyman, Свой банк, коллектор ID Collect, МКК Platiza, ИК «Свой Капитал», IT-компания IDF Lab
- ГК «Займер» — МФК «Займер», Евроальянс-банк, коллектор «Профи»
- ГК Equanta — МФК «Быстроденьги», IT-компания Eqvantalab, МКК «Эквазайм», МКК «Турбозайм», коллектор Fineqva
- ГК «Финбридж» — МФК «Новое финансирование», МКК OneclickMoney, МКК Cash to you, страховая компания «21 век»
- ГК «Summit Group» — МФК «Саммит», МКК «ДоброЗайм Быстрое решение», коллектор «ДоброЗайм»
- ГК IT Smart Finance — МФК «Джой Мани», коллектор «Бустер.ру», ИК Nibble Invest, IT-компания SmartFlip
- ГК Lime Credit Group — МФК «Лайм-Займ», МКК «Каранга», коллектор «Интел коллект», IT-компания Credit Data
- Группа «Форт» — МФК «Фордевинд», «ФДВ Факторинг», IT-компания «Центр разработки Фордевинд»
- Финтех-группа Cyberbird — МКК «Привет, сосед», МКК Finters, МКК «Пробаланс», IT-компания CyberProd, коллектор «Киберколлект»
Кэптивные МФО
- ОТП-банк — МФК «ОТП-Финанс»
- Т-Банк — МФК «Т-Финанс»
- Альфа-банк — МФК «Альфа Финанс», МКК «А Деньги»
- ПСБ — МФК CarMoney
- Экспобанк — МФК «Кэшдрайв»
- Совкомбанк — МФК «Совком Экспресс»
- Банк «Синара» — МФК «СКБ-финанс»
- Банк «Уралсиб» — МКК «Уралсиб финанс»
- Банк «Русский стандарт» — МКК «Русский стандарт финанс»
- МТС-банк — МКК «М-Финанс»
- Маркетплейс Ozon — МКК «Озон кредит»
- Маркетплейс Wildberries — МКК «ВБ Финанс»
