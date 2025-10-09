Фармацевтический кластер может появиться в Дзержинске

Правительство Нижегородской области рассматривает перспективу создания фармацевтического кластера в Дзержинске. Об этом заместитель губернатора Андрей Чечерин сообщил на встрече с предпринимателями 9 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы планируем организовать в Дзержинске фармацевтический кластер, сейчас этот вопрос активно обсуждается», — отметил господин Чечерин. Он добавил, что интерес к Дзержинску уже проявил «крупный фармацевтический производитель».

Как писал «Ъ-Приволжье», создание фармкластера нижегородские власти ранее упоминали в контексте выселения Нижегородского центра крови из здания на улице Варварской в центре Нижнего Новгорода ради будущего строительства отеля «Телеграф». В апреле 2025 года сообщалось, что центр крови может переехать в фармкластер, однако, где именно он может быть создан, в правительстве не уточнили.

Владимир Зубарев