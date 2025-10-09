Правительство выделит 8,5 млрд рублей на соцподдержку в новых регионах

Правительство России направит 8,5 млрд руб. на выплату пенсий и социально значимых расходов в Луганской (ЛНР) и Донецкой народных республиках (ДНР), Запорожской и Херсонской областях. В пресс-службе правительства сообщили, что с помощью выделенных средств жителям регионов выплатят пенсии в четвертом квартале 2025 года.

В первом, втором и третьем кварталах правительство выделяло на пенсии и расходы регионов более 16 млрд руб. Всего за 2025 год из федерального бюджета на эти цели выделили более 22 млрд руб. В правительстве также распорядились отдельно направить 2 млрд руб. на нужды и социальные выплаты в Херсонской области.

В последний раз правительство согласовало подобные выплаты из бюджета в конце июня. Тогда на пенсии жителям новых регионов направили 3,3 млрд руб.