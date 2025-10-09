Защитник «Локомотива» останется травмированным до конца сезона

Защитник ярославского ХК «Локомотив» Андрей Сергеев останется в списке травмированных до конца сезона. Об этом сообщил клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Сергеев

Фото: ХК «Локомотив» Андрей Сергеев

Фото: ХК «Локомотив»

Сергеев получил травму в ходе игры 6 октября против Санкт-Петербургского СКА. Нападающий и капитан соперника Сергей Плотников, пытаясь применить силовой прием, грубо врезался в Сергеева. Ярославец отправился в раздевалку и, по словам главного тренера Боба Хартли, его повреждение выглядело как очень серьезное.

«Восстановление Андрея займет несколько месяцев, после чего он сможет вернуться к тренировочному процессу», — говорится в сообщении клуба.

Алла Чижова