Четверым участникам вторжения в Курскую область дали от 14 до 26 лет

Следственный комитет России (СКР) сообщил о нескольких приговорах, вынесенных в отношении четверых военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) и других украинских подразделений, участвовавших в боевых действиях в Суджанском районе Курской области весной 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, военный суд вынес приговор военнослужащему 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Тарасу Миляну. Он признан виновным в совершении террористического акта (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы). Получил наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что 17 апреля 2025 года Милян на бронетранспортере Stryker, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, совместно с сослуживцами незаконно пересек границу России и вторгся в Суджанский район Курской области. Солдат ВСУ, как сообщили в СКР, прибыл на огневые позиции вблизи населенного пункта Олешня и противодействовал наступлению российских военнослужащих. 19 апреля 2025 года Милян сдался в плен.

Военнослужащих 237-го батальона территориальной обороны ВСУ Олега Артюха, а также солдат 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Бабича и Дмитрия Семенчука признали виновными в совершении в Курской области террористического акта. Кроме того, Артюха признали виновным в создании террористического сообщества; в участии в организации, которая на территории РФ признана террористической; в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.3 УК РФ, максимальное наказание — 15 и по 20 лет лишения свободы).

Следствие и суд установили, что Олег Артюх в апреле 2023 года вступил в «Правый сектор» (организация признана террористической, экстремистской и запрещена на территории РФ) и прошел военную подготовку на полигоне 67-й отдельной механизированной бригады на Украине. Впоследствии в районе Бахмута и Лимана Донецкой народной республики солдат ВСУ «участвовал в боевых действиях в ходе обстрелов объектов гражданской инфраструктуры и мест дислокации военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», сообщили в СКР. В конце декабря 2024 года его перевели в 237-й батальон территориальной обороны, а 30 марта 2025 года, будучи вооруженным автоматом АК-74 и гранатами, совместно с Александром Бабичем и Дмитрием Семенчуком Артюх незаконно пересек границу России в Суджанском районе Курской области.

Как пришел к выводу СКР, «целью группы являлось усиление украинской группировки и расширение зоны вооруженного контроля». На следующий день после пересечения границы все трое были задержаны российскими военнослужащими и сдались в плен. Военный суд приговорил их к срокам от 14,6 до 26 лет колонии строгого режима.

Мария Свиридова