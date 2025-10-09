Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев выбыл до конца сезона КХЛ из-за травмы

Защитник ярославского «Локомотива» Андрей Сергеев внесен в список травмированных до конца сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба команды.

6 октября в домашнем матче против петербургского СКА Андрей Сергеев получил повреждение после толчка на борт со стороны форварда армейцев Сергея Плотникова. Защитник «Локомотива» влетел головой в борт и смог покинуть лед только при помощи врачей. За нарушение Сергей Плотников получил большой дисциплинарный штраф (5+20 минут), а также был дисквалифицирован на два матча.

В этом сезоне Сергеев провел 13 матчей, в которых набрал 7 очков (1 гол+6 результативных матчей). Всего на его счету 300 очков (64+236) в 852 встречах КХЛ. Также защитник играл за нижнекамский «Нефтехимик», хабаровский «Амур», московские ЦСКА, «Спартак» и «Динамо», а также ханты-мансийскую «Югру». В прошлом сезоне Сергеев стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива».

Таисия Орлова