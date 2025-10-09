Актер Александр Збруев госпитализирован в НИИ имени Склифосовского

Актер Александр Збруев был госпитализирован в НИИ им. Н. В. Склифосовского в ночь на 9 октября, сообщил ТАСС президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

Актер Александр Збруев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Актер Александр Збруев

«Были жалобы по урологической части. Сейчас опасений за его здоровье нет. Еще, может быть, несколько дней он будет находиться в больнице, и его должны выписать»,— сказал он агентству.

Господину Збруеву 87 лет. В 1961 году окончил театральное училище им. Бориса Щукина, после чего состоял в труппе Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»). Сейчас он играет в спектаклях «Ва-Банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».

Широкую известность актер приобрел после дебюта в фильме «Мой младший брат» (1962). Всего господин Збруев снялся в более чем 60 картинах, в их числе «Большая перемена» (1973), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986) и «Бедная Саша» (1997).

Полина Мотызлевская