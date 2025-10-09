Тарас Хтей стал депутатом Белгородской облдумы

Мандат депутата Белгородской облдумы восьмого созыва был передан экс-сенатору от региона, олимпийскому чемпиону и представителю «Единой России» (ЕР) Тарасу Хтею. Об этом сообщили в облдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тарас Хтей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Тарас Хтей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее этот мандат занимала представительница ЕР и руководитель филиала госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Кочерова, досрочно сложившая полномочия и ставшая сенатором от Белгородской облдумы.

С середины прошлого года облдуму в сенате представлял господин Хтей. Накануне он был включен в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

Тарасу Хтею 42 года. Он родился во Львовской области Украины. Стал чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России. Был капитаном волейбольного клуба «Белогорье». После окончания спортивной карьеры в 2017 году работал спортивным директором «Белогорья». Избирался в горсовет Белгорода шестого созыва по партсписку «Единой России», однако его полномочия были досрочно прекращены в 2020 году в связи с выборами в облдуму. В региональном парламенте стал членом комитета по молодежной политике, спорту и развитию гражданского общества. Женат на дочери экс-президента «Белогорья» Геннадия Шипулина — Яне Хтей.

Егор Якимов