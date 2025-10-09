Власти опровергли информацию о снижении тарифа на воду в Екатеринбурге

Свердловские власти опровергли ранее появившуюся информацию о снижении тарифа на воду в Екатеринбурге.

Как пояснили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики Свердловской области, в проекте постановления Региональной энергетической компании (РЭК), на который ссылались СМИ, указаны не населенные пункты, а названия снабжающих организаций. «Проект постановления касается установления тарифов для потребителей в поселке Чусовское озеро и в Верхних Сергах. Тариф для Екатеринбурга не меняется»,— сообщили в департаменте.

Проект постановления о новых тарифах на питьевую воду опубликован на сайте РЭК, в настоящий момент он проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, новый тариф будет действовать с 15 октября до 31 декабря. Тариф на питьевую воду для категории «Население» в поселке Чусовое озеро составит 27,8 руб., тариф на холодную воду в Верхних Сергах — 25,61 руб. с учетом НДС.

Полина Бабинцева