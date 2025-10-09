Юрлицо гипермаркетов «Глобус» оштрафовали за коррупцию в Ярославле

Мировой судья Дзержинского района Ярославля признал виновным ООО «Гиперглобус» (управляет гипермаркетами сети «Глобус») в административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере). Компании назначен административный штраф 1,8 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как установил суд, в 2024 году четверо работников компании передали начальнику инспекции водных ресурсов АО «Ярославльводоканал» (принадлежит правительству Ярославской области) взятку 600 тыс. руб.

«Денежные средства передавались за уведомление представителей организации о дате и времени отбора проб сточных вод на объекте ООО "Гиперглобус" в целях их своевременной подготовки, очистки и получения положительных для организации показателей», — сообщили в прокуратуре.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что бывший сотрудник водоканала ранее был приговорен по делу о взятках от представителей нескольких организаций к семи годам колонии строгого режима. Четверо сотрудников «Гиперглобуса» также были осуждены по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Дзержинский суд 25 сентября приговорил их к штрафам 1,1–1,2 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

Дело об административном правонарушении в отношении ООО «Гиперглобус» возбудила прокуратура Дзержинского района Ярославля. Мировой суд согласился с доводами надзорного органа. Прокуратура намерена проконтролировать уплату штрафа компанией.