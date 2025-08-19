Экс-инспектора «Ярославльводоканала» приговорили к 7 годам колонии за взятки

Дзержинский районный суд Ярославля признал виновным бывшего начальника инспекции водных ресурсов АО «Ярославльводоканал» Дмитрия Безгина виновным в получении взяток лично и через посредника в крупном размере, а также в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Суд установил, что 38-летний Безгин с 2021 по 2024 год получил от представителей четырех ярославских компаний взятки в размере 800, 350, 600 и 338 тыс. руб. Деньги передавались за предупреждение о датах обследования объектов и отбора проб сточных вод.

Незаконную деятельность инспектора пресекли сотрудники областного УФСБ. Подсудимый заключил досудебное соглашение. Приговором суда ему назначено 7 лет колонии строгого режима, штраф 4 млн руб. и лишение права занимать руководящие должности в госорганах на протяжении 8 лет. Приговор в силу не вступил.

«Полученные в качестве взятки денежные средства в сумме 2 млн 88 тыс. руб. конфискованы судом в доход государства»,— добавили в пресс-службе.

Уголовные дела в отношении взяткодателей находятся на рассмотрении в суде.

Алла Чижова