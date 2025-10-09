«Манчестер Юнайтед» может сменить инвестора

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может быть продан новым инвесторам. Об этом в социальной сети X сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

«''Манчестер Юнайтед'' находится на продвинутой стадии завершения сделки по продаже новому инвестору. Это лучшая новость, которую я услышал сегодня. Надеюсь, новый инвестор окажется лучших предыдущих владельцев», — написал Турки Аль аш-Шейх.

В 2023 году владельцы «Манчестер Юнайтед» семья Глейзер отклонили предложение катарского шейха Джасима бен Хамад Аль-Танина на 5,5 млрд фунтов за 100% акций клуба. В 2024 году было официально объявлено о приобретении 25% акций британским миллиардером сэром Джимом Рэтклиффом. Сумма сделки составила 1,25 млрд фунтов. Контроль над «Манчестер Юнайтед» остался у семьи Глейзер, в ведение Джима Рэтклиффа перешли все футбольные операции, включая трансферную политику и кадровые вопросы, в том числе назначение главного тренера.

Таисия Орлова