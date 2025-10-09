Самозанятые в России смогут оформлять оплачиваемые больничные с 1 января

С 1 января 2026 года самозанятые смогут добровольно застраховаться в Социальном фонде, чтобы оформлять оплачиваемые больничные. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В случае присоединения к программе социального страхования самозанятые должны будут перечислять ежемесячные взносы. Они составят около 1,3 тыс. или 1,9 тыс. руб. в месяц. Если самозанятый не будет оформлять больничный дольше полутора лет, перечисления будут меньше.

На выбор предлагаются два варианта максимального размера пособия по нетрудоспособности в год — 35 тыс. руб. или 50 тыс. руб. Механизм будет действовать в режиме эксперимента до конца 2028 года. Михаил Мишустин поручил Минтруду контролировать готовность механизма к запуску.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Самоисцеление самозанятых».