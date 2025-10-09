В Краснокамске закрыли школы из-за угроз

В мессенджере Telegram распространились видео с угрозами «совершить противоправные действия» в школах Краснокамска, сообщила пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края. Власти региона серьезно отнеслись к этим заявлениям: они оповестили оперативные службы и отправили школьников по домам.

Других подробностей в министерстве не раскрывают. Там лишь добавили, что сейчас проводится проверка. Правоохранительные органы выясняют личность человека, который распространил угрозы.