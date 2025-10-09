Объявлена закупка проекта ремонта набережной Сарапула после падения трех человек

Власти Сарапула объявили закупку на разработку проекта капитального ремонта зоны причала, в пешеходной зоне которого весной образовался провал, куда упали три туристки. Торги размещены на портале госзакупок. Начальная цена разработки документации — 7,9 млн руб. Из копии контракта следует, что проект капремонта будет готов до конца мая 2026 года.

Напомним, обрушение грунта и плитки произошло 24 мая. В провал попали три туристки. Пострадавшим потребовалась медпомощь. После инцидента председатель Следственного комитета России (СКР) поручил доложить о результатах процессуальной проверки. Местные власти объяснили образование провала подмывом территории после увеличения сброса воды с Воткинской ГЭС.

В июне глава Сарапула Виктор Шестаков в прямом эфире заявил, что обследование и подготовка к навигации проводится ежегодно. «В преддверии 2025 года это не было исключением. У нас на руках имеется соответствующее заключение экспертной организации, которая сделала однозначный вывод, что причальное сооружение и инфраструктура готовы к эксплуатации»,— объяснял мэр. По оптимистичному сценарию, добавлял градоначальник, ликвидировать причины провала удастся к навигации 2026 года.