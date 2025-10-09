Верховный суд России не стал смягчать наказание за госизмену

Излишне короткий срок не может быть назначен обвиняемому из-за смягчающих обстоятельств. Об этом свидетельствуют данные в обзоре судебной практики Верховного суда (ВС) России.

Прецедентом для этого решения ВС РФ стало дело россиянина, который получил пять лет за госизмену, хотя по указанной статье предусмотрено лишение свободы от 12-20 лет до пожизненного срока. По версии следствия, обвиняемый, действуя в интересах Службы безопасности Украины, предлагал российским военнослужащим за денежное вознаграждение сдаваться в плен с оружием и военной техникой, для этого же собирал их личные данные. Между тем при вынесении приговора суд учел молодой возраст обвиняемого, признание вины и активное сотрудничество со следствием и назначил слишком мягкое наказание.

С выводом суда по этому делу не согласился прокурор. Он оспорил решение и пояснил, что в приговоре не отражено, какие из смягчающих обстоятельств и каким образом снижают степень общественной опасности совершенного преступления. По словам прокурора, осужденный пытался заработать, причиняя вред интересам России. Без оценки суда, убежден представитель надзора, остался тот факт, что тогда РФ уже проводила спецоперацию на Украине, имеющую «судьбоносное значение для сохранения суверенитета, территориальной неприкосновенности и обороноспособности» страны.

Суд согласился с доводами прокурора. При новом рассмотрении дела осужденному дали уже 12 лет лишения свободы.

Теперь при вынесении приговора по статье о госизмене можно учитывать не любые смягчающие обстоятельства, а лишь те, указано в документе, которые значительно «уменьшают степень общественной опасности преступления». Это первый обзор судебной практики ВС РФ, выпущенный под председательством Игоря Краснова.