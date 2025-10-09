Арестован предполагаемый инициатор самых масштабных пожаров в истории Калифорнии

Власти Калифорнии объявили об аресте 29-летнего бывшего таксиста Джонатана Риндеркнехта по подозрению в поджоге, который привел к самым масштабным лесным пожарам в истории штата.

По данным правоохранительных органов, пожар в Палисейдс (пригород Лос-Анджелеса) был вызван распространением огня из района Лачмен-лейн. Пожар там вспыхнул 1 января 2025 года. Хотя пожарные быстро потушили огонь, никто не заметил распространение пожара под землей в корневой системе густой растительности.

Как утверждают силовики, господин Риндеркнехт за несколько дней до предполагаемого поджога неоднократно просматривал видеоролик неназванного рэп-исполнителя, в котором «поджигались различные предметы». По версии следствия, это видео подозреваемый посмотрел и непосредственно перед тем, как устроить пожар. Задержанный также ранее просил ChatGPT сгенерировать «антиутопическую картину, на которой частично изображен горящий лес и бегущая от него толпа», следует из сообщения правоохранителей.

Полиции подозреваемый заявил, что увидел пожар, только когда на место прибыла спецтехника. Но судя по геолокации его мобильного телефона, он был в 10 м от эпицентра пожара, когда тот только начинался.

Риндеркнехту предъявлено обвинение в уничтожении имущества путем поджога. Ему грозит тюремное заключение сроком от 5 до 20 лет.

Кирилл Сарханянц