Ключевая ставка и цифровой рубль: что сказала глава ЦБ на форуме Finopolis
С 8 по10 октября 2025 года в Сочи проходит 10-й, юбилейный форум инновационных финансовых технологий Finopolis, который организует ЦБ РФ. Одним из самых ожидаемых спикеров на форуме была предсдедатель Банка России Эльвира Набиуллина. Основные тезисы ее выступления — в подобрке «Ъ».
Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
- Пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается. Подход к денежно-кредитной политике осторожный и аккуратный.
- Рост цен на бензин может замедлить снижение инфляционных ожиданий, они пока остаются повышенными.
- ЦБ станет участником тестирования цифрового рубля.
- Россияне смогут выбирать, получать ли зарплату в цифровых рублях или нет.
- Вопрос о возможности офлайн-оплаты цифровыми рублями регулятор рассмотрит позже.
- ЦБ рассматривает разные возможности для решения проблемы заморозки российских активов за рубежом.
- ЦБ только начал обсуждать с рынком возможность частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), говорить о сроках пока рано.
- ЦБ ожидает реакции Росимущества на предписание о выкупе акций у миноритариев компании ЮГК «Южуралзолото».
- Банк России видит большой интерес к голосованию за выбор дизайна купюры в 500 руб.