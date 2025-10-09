Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ключевая ставка и цифровой рубль: что сказала глава ЦБ на форуме Finopolis

С 8 по10 октября 2025 года в Сочи проходит 10-й, юбилейный форум инновационных финансовых технологий Finopolis, который организует ЦБ РФ. Одним из самых ожидаемых спикеров на форуме была предсдедатель Банка России Эльвира Набиуллина. Основные тезисы ее выступления — в подобрке «Ъ».

Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

  • Пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается. Подход к денежно-кредитной политике осторожный и аккуратный.
  • Рост цен на бензин может замедлить снижение инфляционных ожиданий, они пока остаются повышенными.
  • ЦБ станет участником тестирования цифрового рубля.
  • Россияне смогут выбирать, получать ли зарплату в цифровых рублях или нет.
  • Вопрос о возможности офлайн-оплаты цифровыми рублями регулятор рассмотрит позже.
  • ЦБ рассматривает разные возможности для решения проблемы заморозки российских активов за рубежом.
  • ЦБ только начал обсуждать с рынком возможность частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), говорить о сроках пока рано.
  • ЦБ ожидает реакции Росимущества на предписание о выкупе акций у миноритариев компании ЮГК «Южуралзолото».
  • Банк России видит большой интерес к голосованию за выбор дизайна купюры в 500 руб.

