Ключевая ставка и цифровой рубль: что сказала глава ЦБ на форуме Finopolis

С 8 по10 октября 2025 года в Сочи проходит 10-й, юбилейный форум инновационных финансовых технологий Finopolis, который организует ЦБ РФ. Одним из самых ожидаемых спикеров на форуме была предсдедатель Банка России Эльвира Набиуллина. Основные тезисы ее выступления — в подобрке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ