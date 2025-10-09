Набиуллина допустила снижение ключевой ставки

Пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Банк России уточнит прогнозы по изменению ставки в следующем году на заседании 24 октября.

«Сейчас последующие решения до конца года не предопределены,— сказала госпожа Набиуллина на форуме Finopolis 2025 (цитата по ТАСС).— Мы анализируем все экономические тенденции».

По оценкам главы Центробанка, рост цен на бензин может замедлить снижение инфляционных ожиданий. Регулятор будет это учитывать при принятии решения по ключевой ставке.

В сентябре ЦБ понизил ключевую ставку до 17%. По прогнозам регулятора, в 2026 году инфляция вернется к уровню в 4%, а средняя ключевая ставка составит 12–13%. В ЦБ допускают снижение ставки до однозначного показателя к концу следующего года.