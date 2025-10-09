«Россошанское ДРСУ № 1» и «СМУ-90» будут содержать воронежские дороги за 15,3 млрд

Министерство дорожной деятельности Воронежской области подвело итоги десяти конкурсов на содержание автодорог региона общей начальной стоимостью 15,3 млрд руб. Восемь контрактов достались местному ООО «Россошанское ДРСУ № 1» за 12,3 млрд руб., еще два подряда выиграло местное же ООО «СМУ-90» за 3 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во всех случаях компании не стали снижать начальную цену контрактов. В четырех выигранных «Россошанским ДРСУ №1» конкурсах участвовали еще две компании, предлагавшие аналогичные суммы за свои услуги. На еще четыре конкурса, выигранные подрядчиком, заявлялось по одному участнику, которые также не снижали начальную цену контракта. «СМУ-90» же стало единственной компанией, подавшей заявки на участие в выигранных им торгах.

Общая протяженность подлежащих ремонту участков дорог в регионе составляет 8,9 тыс. км. Во всех случаях подрядчики должны будут выполнять комплекс работ по содержанию дорог. Он предполагает расчистку, укрепление обочин, обустройство дренажа, нанесение разметки, а также восстановление дефектов покрытия: срез поверхностного слоя асфальтобетона и укладку нового. Срок оказания услуг — с 1 января 2026 года по 30 ноября 2027-го. Источник финансирования — облбюджет.

По данным Rusprofile, ООО «Россошанское ДРСУ №1» зарегистрировано в 2000 году в Воронежской области. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 1,8 млн руб. 96,7% компании принадлежит директору Валерию Ярошеву, 3,3% — Елене Ярошевой. Выручка в 2024 году составила 5,1 млрд руб., чистая прибыль — 83,1 млн руб. С 2010 года компания стала исполнителем по 953 госконтрактам на общую сумму 37 млрд руб. ООО «СМУ-90» зарегистрировано в Воронеже в 2008 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежит Вардану (Айковичу) Агароняну, 10% — Айку (Вардановичу) Агароняну. Директор — Александр Сотников. В 2024 году выручка составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 302 млн руб. С 2011 года компания заключила 369 госконтрактов на 38 млрд руб. в сумме.

На прошлой неделе сообщалось, что «Россошанское ДРСУ № 1» стало победителем четырех конкурсов на ремонт автодорог в муниципалитетах Воронежской области за 3,2 млрд руб.

Егор Якимов