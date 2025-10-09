Более 500 медиков наградили на Ямале за раннее выявление онкологии
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с 2021 года 503 медика получили выплаты за раннее выявление онкологии — они выявили болезни на ранней стадии развития у 794 пациентов, что позволило вовремя начать лечение, сообщили в правительстве Ямала.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Врачи получили премию в размере 19 тыс. руб., фельдшеры и акушеры — по 9 тыс. руб., к этим суммам начисляются северная и районная надбавки. С начала 2025 года вознаграждение получили 104 медика за 175 случаев — чаще всего болезни выявляли специалисты больниц Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского и Лабытнанги. Чаще других признаки заболевания находили специалисты ультразвуковой диагностики, рентгенологи, урологи, хирурги, акушер-гинекологи и терапевты. Среди награжденных медиков:
- акушер-гинеколог Лабытнангской больницы Диана Дембирел;
- терапевт Салехардской больницы Павел Петров;
- офтальмолог из Салехарда Эльмира Изабекова;
- дерматовенеролог Губкинской больницы Юлия Бойкив.
На Ямале работают четыре амбулаторных центра — в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме, туда ямальцы направляются, если у них обнаружили злокачественное новообразование.