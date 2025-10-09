В Ростовской области после атаки БПЛА повреждены жилые дома

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области силы ПВО сбили три БПЛА. В поселке Матвеев Курган повреждено остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять машин, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, информация о пострадавших уточняется

Минобороны РФ о сбитых в области беспилотниках пока не сообщало. Регион подвергается атаке второй раз с начала суток: с утра уничтожили БПЛА в Родионово-Несветайском районе. Дрон упал во двор частного дома, в здании были повреждены фасад, остекление и дверь, никто не пострадал.