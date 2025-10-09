В Ростовской области после атаки БПЛА произошло возгорание во дворе дома

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Дрон упал во двор частного дома. В здании повреждены фасад, остекление и входная дверь, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, во дворе дома произошел пожар, его уже потушили. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Также потушен огонь за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. Никто не пострадал, уточнил господин Слюсарь в Telegram.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи средства ПВО сбили 19 беспилотников над семью российскими регионами. Обошлось без пострадавших.