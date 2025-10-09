«Единая Россия» и Трудовая партия Кореи заявили о намерении укреплять связи

«Единая Россия» (ЕР) и Трудовая партия Кореи (ТПК) подписали совместное заявление, в котором выразили взаимную солидарность и обвинили Запад в агрессивной политике. Текст подписанного соглашения привела пресс-служба ЕР.

Оценивая сложившуюся геополитическую обстановку, стороны заявили, что ответственность за военно-политическую напряженность в Евразии «в первую очередь и главным образом» лежит на Западе. Партии подчеркнули, что агрессивная политика недружественных стран ведется «исключительно в корыстных интересах <...> правящих классов».

ТПК декларировала в заявлении «полную поддержку» СВО. ЕР, в свою очередь, объявила согласие с мерами, которые Северная Корея принимает для обеспечения своей обороноспособности.

Партии договорились укреплять связи как на уровне центральных органов, так и в режиме «живого общения» между активистами низовых ячеек. В будущем планируется активизация делегационных обменов.

Со стороны российской партии заявление подписал секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, от корейской партии — секретарь центрального комитета ТПК Ли Хи Ён.

Документ подписан во время визита делегации «Единой России» в КНДР. В ее состав, в частности, вошли председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Владимир Якушев, руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев, а также губернаторы Олег Кожемяко (Приморский край) и Александр Хинштейн (Курская область).

Кроме того, в КНДР приехали председатель «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) Антон Демидов и 50 активистов организации. В ходе визита МГЕР подписала соглашение о дружбе и сотрудничестве с Социалистическим союзом патриотической молодежи КНДР.

Степан Мельчаков