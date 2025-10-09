Почта Франции выпустила марку с ароматом круассана

Национальная почтовая служба Франции (La Poste) выпустила марку с ароматом круассана на сливочном масле. Ее стоимость — €2,10, она поступила в продажу ограниченным тиражом в 594 тыс. экземпляров.

Ароматизированная почтовая марка предназначена для международных отправлений. Ее выпустили в рамках конкурса на лучший круассан, который с 2019 года проводит Французская конфедерация выпечки и кондитерских изделий. В La Poste заявили, что новая марка отдает дань уважения «любимому пирожному французов, его легкой и воздушной текстуре, золотистой хрустящей корочке и нежному маслянистому вкусу», пишет Le Figaro.

В мае 2024 года французская почта выпустила марку с ароматом багета. Также на сайте почты есть марка с пирожным «Исфахан».